İstabul'da yaşandı! Kan davası çatışması!

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde kan donduran bir kavga yaşandı.

4 KİŞİ OTOGALERİYE GELDİLER

DHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, 4 kişi otomobillerle kan davalarına ait oto galerinin bulunduğu adrese geldi.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Oto galerinin sahiplerinden biri, karşısında husumetlilerini görünce tabanca ile havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YAŞANANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Otomobiller ile gelen kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından ateş eden kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARACIN İÇİNDEN ATEŞ AÇTILAR

Kan davalısı oldukları ailenin Büyükçekmece'de polis merkezinin önünde olduğunu duyan karşı taraf da buraya geldi. Karakol önünde bekleyen aileyi gören saldırganlar, aracın içinden ateş açıp, kaçtı.

POLİS MERKEZİNE KURŞUN İSABET ETTİ

Şans eseri kimse yaralanmazken, kurşunlar polis merkezine de isabet etti. Saldırganlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 4 şüphelinin polis merkezindeki işlemleri devam ettiği öğrenildi.