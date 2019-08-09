Isparta'da, bu sabah saat 09.30 sıralarında, Senirkent ilçesinde Uluğbey Köyü yakınlarında, 40 yaşlarında bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUDUNDA KESİKLER SAPTANDI

DHA'daki habere göre jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kesici ve delici aletler kullanılarak öldürüldüğü, başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu tespit edildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Senirkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kadının kimliğini ve neden öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.