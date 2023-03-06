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Haberler Gündem Son dakika: İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde oluştu

Giriş: 06.03.2023 - 00:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
İskenderun Körfezi'nde 4,5'lik deprem
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

İSKENDERUN KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor. Sahil bandında su yükselmesi ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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