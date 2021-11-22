Işıl hemşirenin ölümü kahretti!

Seka Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Işıl Dalgın, rahatsızlanınca Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Dalgın, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla 15 gün önce hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, 10 aylık bebeği olan ve emzirdiği için Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Işıl hemşire, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Derince ilçesindeki İmam Azam Camisi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına; İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile Işıl hemşirenin eşi Cumhur Dalgın, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Işıl Dalgın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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