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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın!

        Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:52
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        İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın!
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        Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'ndeki inşaat şantiyesine bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın yoğun dumana neden olurken, konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Söndürme çalışmaları sırasında konteynerlere girmek isteyen işçilere polis izin vermedi.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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