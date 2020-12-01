Yangın, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil firmalarının yoğunlukta kullandığı iş merkezinin 1. katında yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde meydana gelen yangını o sırada devriye görevi gerçekleştiren mahalle ve çarşı bekçileri fark etti. Bekçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Havlu ve bornozların stok halinde satıldığı iş merkezinde ilk belirlemelere göre yangın, elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken içeride kumaş ürünlerinin ağırlıklı bulunması ise işleri zorlaştırdı.
15 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ
Günün ağarmasıyla soğutma çalışmaları sona erdi. Gün ışığı ile birlikte bilançoda ortaya çıktı. 5 katlı iş merkezinin 1. katın bir kısmını tamamen saran yangın, yaklaşık 15 adet iş yerine sıçradı. Yangının gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir can kaybının yaşanmasına engelledi. İlk belirlemelere göre ise binlerce TL’lik zararın meydana geldiği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
"60 BİN TL ZARARIM VAR"
Zarar gören 15 esnaf olduğunu belirten esnaf Sedat Karayel, bütün esnafların toplam zararının yaklaşık 1 milyon TL olduğunu belirtti. Diğer esnaf arkadaşlarından yangını öğrendiğini dile getiren Karayel, “gece yarısı komşularımız sağ olsun, bizleri haberdar ettiler. İş merkezinde ve iş yerimizde yangın çıktığını söylediler. İmalat yerimizi yeni kurmuştuk.
Geldiğimizde itfaiye ve emniyet güçleri sağ olsun, olaya müdahale etmişler. Yanan eşyalarımızı kurtarmak istedik ama elimizden gelen bir şey yok. Diğer esnaf arkadaşlarımız ile birlikte yaklaşık 15 dükkanda maddi açıdan fazla zarar var. Benim yaklaşık 60 bin TL zararım var. Komşularımın maddi zararı daha çok. Tek temennimiz can kaybının olmamasıdır” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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