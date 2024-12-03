İran: Suriye'ye ordu gönderebiliriz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada Suriye'nin talep etmesi durumunda Suriye'ye ordu gönderebileceklerini bildirdi. Arakçi ayrıca Suriye'deki gelişmelerle ilgili Moskova'ya bir ziyarette bulunabileceğini ancak durumun kesinleşmediğini ifade etti.
Giriş: 03.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:29
Katar merkezli bir basın kuruluşuna açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam'ın talep etmesi durumunda İran Ordusu'nun Suriye'ye sevk edilebileceğini söyledi. Arakçi ayrıca Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Moskova'ya gidebileceğini ancak durumun kesin olmadığını belirtti.
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