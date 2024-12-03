İran: Suriye'ye ordu gönderebiliriz

Katar merkezli bir basın kuruluşuna açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam'ın talep etmesi durumunda İran Ordusu'nun Suriye'ye sevk edilebileceğini söyledi. Arakçi ayrıca Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Moskova'ya gidebileceğini ancak durumun kesin olmadığını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO