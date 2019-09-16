SON DAKİKA HABERİ! İran, Körfez'de bir tankere daha el koydu!

İran Devrim Muhafızları, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre petrol kaçırdığı iddiasıyla bir gemiye el koydu.

Gemide bulunan mürettabatın gözaltına alındığı duyuruldu.

İran'ın BAE bayraklı tankere el koyma kararı, Yemen'deki savaşın taraflarından olan İran destekli Husiler'in Saudi Aramco'nun petrol üretim tesislerini vurmasının hemen ardından geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.