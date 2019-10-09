Mayıs ayında Batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir bölümünü durdurma kararı alan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer silah kullanmanın 'haram' olduğunu söyledi.

İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Hamaney, ülkesinin elindeki nükleer teknolojiye karşın hiçbir zaman nükleer silah üretme peşinde olmadığını vurguladı. Hamaney, "Nükleer bomba üretmek ve stoklamak yanlış, kullanmak ise haramdır. İran elinde nükleer teknoloji bulunmasına karşın bu yoldan hep uzak durmuştur" diye konuştu.

Mayıs ayı başında nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını duyuran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen ay yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ülkenin nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile Almanya ve İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma, İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.