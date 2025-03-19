Instagram çöktü mü? 20 Mart 2025 Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Instagram çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformuna giriş yaparken sorun yaşandığı belirtildi. Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, Instagram erişim sorunu son durum...
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Instagram çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü platforma giriş yaparken sorun yaşayanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Kullanıcılar, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. En sık kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, 20 Mart Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, Instagram erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.
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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da erişim problemleri yaşanıyor.
Kullanıcılar, profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtiyor.
Bu sebeple ''Instagram çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar;
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INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.
İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.
Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X ve Instagram ile beraber YouTube'da da erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor.
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INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Hata tespit raporuna göre Instagram'da, saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platform hakkında BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Instagram erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.