Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 20 Mart 2025 Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi? Instagram’a erişim sorunu!

        Instagram çöktü mü? 20 Mart 2025 Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        Instagram çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformuna giriş yaparken sorun yaşandığı belirtildi. Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, Instagram erişim sorunu son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 08:27 Güncelleme: 20.03.2025 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Instagram çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü platforma giriş yaparken sorun yaşayanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Kullanıcılar, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. En sık kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, 20 Mart Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, Instagram erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.

        • 2

          INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

          Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da erişim problemleri yaşanıyor.

          Kullanıcılar, profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtiyor.

          Bu sebeple ''Instagram çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar;

        • 3

          INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

          İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.

          Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X ve Instagram ile beraber YouTube'da da erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

          Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor.

        • 4

          INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

          Hata tespit raporuna göre Instagram'da, saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platform hakkında BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

          Instagram erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.

        Hakkında gözaltı kararı verilen isimler
        Hakkında gözaltı kararı verilen isimler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Habertürk Anasayfa