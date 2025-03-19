Instagram çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü platforma giriş yaparken sorun yaşayanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Kullanıcılar, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. En sık kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, 20 Mart Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, Instagram erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.