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Antalya'da dehşet! İnşaat şirketi sahibi Zehra, iş yerinde öldürüldü

Antalya kan donduran bir saldırıya sahne oldu. Kentte inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, işyerinde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Kayıplara karışan katil zanlısı ise her yerde aranıyor

Giriş: 20.03.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da inşaat şirketi sahibi kadın silahlı saldırıda öldü, zanlı aranıyor - Antalya haberleri
DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz F. (45), iddiaya göre alacak tartışmasında inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek, öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 14.30 sıralarında Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi.

İşyerine gelen Yılmaz F., iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber alıp, gelen Çatal'ın yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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