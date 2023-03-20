Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz F. (45), iddiaya göre alacak tartışmasında inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek, öldürdü.

İşyerine gelen Yılmaz F., iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.