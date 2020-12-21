Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir.'' dedi.

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