İngiltere alarmda: Hastaneleri korkunç seçimler bekliyor!

İngiltere'de son 24 saatte 50 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede artan vaka sayıları endişe yaratırken, hastanelerde de ciddi bir yoğunluk oluştu.
İngiliz The Guardin gazetesinde ise, "Hastaneler kimin hizmet alacağı konusunda ‘korkunç seçimler’ yapmak zorunda kalacak" başlıklı bir haber yer aldı.
Haberde, doktorların, vaka artışının devam etmesi durumunda hastanelerin tedavi önceliği için "hasta seçmek" durumunda kalmak zorunda olacağı ifade edildi.
Yetkililer rekor sayıda koronavirüs vakasıyla başa çıkmakta zorlandığını, bazı hastaların yoğun bakım ünitesine erişimine onay verilemeyeceğini veya ventilatöre erişme şansının reddedilebileceğini söyledi. Kontrolün sağlanmaması durumunda ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım ünitelerine erişemeyeceği ifade edildi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçtiğimiz günlerde kademeli kısıtlamaların hastalığın yeniden kontrol altına almaya kadar yardımcı olduğu söylemişti.
Öte yandan uzmanlar, hastanelerinin ilk dalgaya oranla daha fazla hastaya müdahale etmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, olası bir felaketin önlenmesi için üçüncü kez ulusal çapta karantina ilan edilmesini istiyor.
İNGİLTERE SON DURUM
İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle salgın sırasındaki en büyük günlük artış kaydedildi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı, bir önceki güne oranla yaklaşık yüzde 20 artarak 53 bin 135 oldu.
Can kaybının 414 arttığı ülkede ölü sayısı 71 bin 567'ye yükseldi.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Danışmanı Dr. Susan Hopkins, ülkede vakaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "Bu durum, özellikle hastanelerimizin yoğunluğu göz önüne alındığında aşırı derecede endişeye yol açıyor." dedi.
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