İngiltere'de ilk Omicron ölümü!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiği bir hastanın öldüğünü söyledi. Bu, İngiltere'de Omicron varyantından kaynaklanan ilk ölüm oldu.
Omicron vaka sayısının 3 bini bulduğu ülkede yeni önlemler alınırken, Omicron varyantının tespit edildiği bir kişi hayatını kaybetti.
Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa İngiltere'de 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
AVRUPA'DA OMICRON KAYNAKLI ÖLÜM BİLDİRİLMEMİŞTİ
Öte yandan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi iki gün önce yaptığı açıklamada, Avrupa'daki 34 ülkede Omicron vakalarının tespit edildiği, bu vakalar arasında ölüm bildirilmediği" ifade edilmişti.
İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.
İNGİLTERE'DE YENİ ÖNLEMLER
Omicron vaka sayısının 3 bini bulduğu ülkede, hükümet önlemlerde "Plan B"ye geçti. Buna göre, marketler ve toplu ulaşım araçlarının ardından tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale geldi.
İlk kez aşı pasaportu uygulamasına da geçilen ülkede, çok sayıda kişinin toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken en az 2 doz aşı olunduğu veya negatif test sonucu gösteren belge sorulacak.
Kural, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak.
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