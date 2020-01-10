AA

İstanbul'da yaşayan ve otobüs şoförlüğü yapan Mustafa Erdin (52),anne ve babasını bir süre önce kaybetti. Komşularının kendisine evlatlık olduğunu söylemesinin ardından ise Erdin hummalı bir şekilde ailesini aramaya başladı.

Erdin, Amasya'nın Suluova ilçesinde doğar doğmaz evlatlık verildiğini öğrendi.

ANNESİ O DOĞARKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

İHA ve AA'da yer alan habere göre annesinin o dünyaya gelirken hayatını kaybettiği ve babasının diğer altı çocuğuna ancak bakabileceğini söyleyip kendisini evlatlık verdiği bilgisine ulaştı

Aradığı muhtarlar, mahallenin yaşlılarına bu olayı sorup Erdin'i bilgilendirdi. Son olarak da Erdin kardeşleri olabileceğini düşündüğü isimlerle görüşmek için Suluova'nın yolunu tuttu.

"DNA'MIZI YAPTIRDIK, DOĞRU ÇIKTI"

Erdin’in abisi Necip Şahin’in Suluova’daki evinde 52 yıl sonraki ilk buluşmada büyük mutluluk yaşandı, sevinç gözyaşları döküldü. Mustafa Erdin, “Böyle bir şey duydum ben, bir iddiadır diye bunun arkasına düştüm, geldim internetten muhtarın numarasını buldum. Muhtara dedim böyle böyle 68 senesinde böyle bir şey yaşandı mı? 'Yaşlılara sormam gerekiyor, benim yaşım küçük 40’lı yaşlardayım' dedi.

"52 YILLIK HAYATIM BOŞMUŞ"

Muhtar yaşlılara sormuş, yaşlılar da böyle bir şey olduğunu doğrulamış. Ondan sonra atladım otobüse buraya geldim. Ufak bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada yaşananların hepsi de zaten hakikatle yerini buluyor. Bir tanesine (abla) rica ettim, hastaneyse hastane. DNA’ysa DNA. Gittik DNA’mızı yaptırdık, aslı da çıktı. DNA’mızı aldık elimize. Demem o ki 52 senelik yaşantım boşmuş” dedi.

"BİZ ÇOK ARADIK AMA BULAMADIK"

Mustafa Erdin'in Suluova’da esnaflık yapan ağabeyi Necip Şahin, “50-51 sene sonra kavuştuk. Ben çok aradım, yıllardır aradım fakat öldü dediler, şöyle dediler, böyle dediler hep bizi oyaladılar. Hep aradım ama bir türlü ulaşamadım, çok aradım. Muhtar da 'emmi dedi siz 7 kardeş misiniz, 6 kardeş misiniz?' Dedim yeğenim biz 6 kardeşiz ama 1 tanesini bulamadık. 7 kardeşiz evet çok aradık ama bulamadık. 'Emmi sana bir müjde vereyim' dedi. 'Ben buldum' dedi muhtar. 'Ben sana bunun telefonunu vereyim sen görüş' dedi. Ondan sonra arayıp görüştük. Geldi, DNA testini yaptırdık sonuçta hamdolsun kardeşimiz olduğu yıllar sonra ortaya çıktı" diye konuştu.

"İÇİMİZ HEM BURUK HEM MUTLUYUZ"

Mustafa Erdin’in yeğeni Enes Şahin ise, “52 yıl sonra kavuştuk, çok mutluyuz. Can parçamıza kavuştuk. İçimizde hem bir burukluk var hem de dünyalar kadar bir mutluluk var. Şükürler olsun Rabb'imize” dedi. 52 yıl sonra hiç tanımadığı ve görmediği kardeşlerine ve yeğenlerine kavuşan Erdin, büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşadı.