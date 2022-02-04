İnanılmaz görüntü! Son anda kurtuldu

DHA

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bulunan kar kütleleri düşmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada binanın altından geçen ismi öğrenilemeyen bir kişi, kar kütlesinin altında kalmakta son anda kurtuldu.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kar kütlesinin düşmesi ve yoldan geçen kişinin saniyelerle kurtulması anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.