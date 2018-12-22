Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar." dedi

İmar Barışı'nın kapsamıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Kurum, "Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil." dedi

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