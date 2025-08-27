Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika haberi! İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol - Güncel haberler

        İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol

        Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2025 - 16:54 Güncelleme: 27.08.2025 - 18:32
        İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol
        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

        Şüpheli Yılmaz, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüpheli hakkında talep yönünde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

        Savcılık ifadesi

        Şüpheli Yılmaz'ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

        İfadesinde, rüşvet alımına aracılık ettiği yönündeki suçlamayı kabul etmeyen Yılmaz, hakimlik mesleği dahil olmak üzere yaklaşık 32 yıllık hukukçu olduğunu ve bugüne kadar yüzünü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdiğini söyledi.

        Yılmaz, bütün meseleye hukukçu hassasiyetiyle yaklaştığını belirterek, "Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgelere, bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddederim." dedi.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

