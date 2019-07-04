İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca birlikte yakın mesai yapacağı üst düzey yöneticileri tek tek atamaya başladı. Belediyenin denetimindeki bazı şirketlere atanacak üst düzey yönetici adaylarıyla da temas ve bu adaylar nezdinde nabız yoklama süreci de devam ediyor.

Bunlardan biri de kısaca İGDAŞ olarak bilinen, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ.

SOCAR’IN ESKİ CEO’SU

Ankara’da enerji kulislerinde İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak atamayla ilgili özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin adı konuşuluyor. SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin eski CEO’su Mutluay Doğan’ın İGDAŞ’ın başına getirileceği belirtiliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olan Doğan, SOCAR öncesinde POAŞ’ta bir süre üst yönetici olarak görev yapmıştı.

HABERTÜRK, Doğan’a yakın kaynaklara da ulaştı. Kaynaklar, Doğan’ın halen İstanbul dışında olduğunu belirterek, birkaç hafta sonra İstanbul’a döneceğini söyledi. Kaynaklar, Doğan’ın İGDAŞ’a atanmasına ilişkin kulis bilgisi hakkında yorum yapmadı.