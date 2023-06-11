Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: İmamoğlu'ndan, "Aday mısınız" sorusuna yanıt

İmamoğlu'ndan, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız" sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi

Giriş: 11.06.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İmamoğlu'ndan,
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

"ADAY MISINIZ" SORUSUNA YANIT

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 mobilyacıyı öldürdü! Seri katili kontörlü telefon detayı yakalattı
3 mobilyacıyı öldürdü! Seri katili kontörlü telefon detayı yakalattı
Sahte para verip kaçtı!
Sahte para verip kaçtı!
Operasyonda ele geçirildi! Tam bin 100 yıllık
Operasyonda ele geçirildi! Tam bin 100 yıllık
Ses analizi ile deşifre oldular! 3 ilde 'Akort' operasyonu düzenlendi
Ses analizi ile deşifre oldular! 3 ilde 'Akort' operasyonu düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.