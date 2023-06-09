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Kılıçdaroğlu: Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren CHP lideri, "Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu" değerlendirmesinde bulundu. Aday olup olmayacağını kendisinin söylemeyeceğini kaydeden CHP lideri "Ben adayım demem" ifadesini kullandı. Partisinde kişilerin öneminin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, kurultayın seçimli kurultay olacağını belirtti

Giriş: 09.06.2023 - 21:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kılıçdaroğlu: Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunuyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ""Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu" diye konuştu.

"TOPLUMDA TALEP VAR, KURULTAYI TOPLAYACAĞIZ"

Kazanacaklarına inandıklarını ancak beklediklerinin olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek "Toplumda bir talep var, kurultayı toplayacağız. Kurultayın önünü açtık" dedi.CHP lideri, kurultayın yerel seçimden önce yapılacağını söyledi.

"KAZANAMADIK AMA UMUTSUZ OLMAMAMIZI SAĞLADI"

Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Evet kazanamadık ama bu bizim umutsuz olmamamızı sağladı". Kılıçdaroğlu, 2 puanlık farkı hatırlatarak demokrasiden yana tavır alındığını söyledi.

"KENTLİ SEÇMENİN YÜZDE 51'NİN OYUNU ALDIK"

Kırsalda bekledikleri oyu alamadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Enerjinin en azından bir bölümünü buralarda harcayabilirdik" dedi. Kılıçdaroğlu buna karşılık kentli seçmenin yüzde 51'inin oyunu aldığını söyledi.

'BEN ADAYIM' VEYA 'DEĞİLİM' DEMEDİ

CHP lideri, ortaya çıkan tablonun ağır bir yenilgi tablosu olmadığını savundu. Aday olup olmayacağını kendisinin söylemeyeceğini kaydeden CHP lideri "Ben adayım demem" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, partisinde kişilerin öneminin olmadığını söyledi. kurultayın seçimli kurultay olacağını belirtti.

Ayrıntılar gelecek...

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