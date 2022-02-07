İkizleri odaya kilitledi! Korkunç olay!

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da dün saat 16.00 sıralarında Maltepe ilçesinde kan donduran bir dehşet öyküsü yaşandı.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Özal ve Cemile T. çifti, ikiz kız çocuklarıyla 7 katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyordu.

Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal T., özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu Cemile T. ile tartıştı.

ÇOCUKLARI ODAYA KİLİTLEDİ

Özal T., önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti. Cemile T. yaralanırken Özal T. aynı silahla intihara kalkıştı.

YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifti ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Haberi duyan yakınları çiftin evine koştu.

YAKINLARININ İFADELERİ ALINDI

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal T.'nin yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

"HİÇ TARTIŞMA YAŞAMIYORLARDI"

Bina sakini Döndü I., "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İnşallah iyi olurlar tek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda. Ama inşallah iyi olacaklar" dedi.