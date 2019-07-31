31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Söz konusu dönemde ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 625 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 607 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 766 dolar oldu.
ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 15 ARRTI
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.3 artarak 12 milyon 762 bin 346 kişi oldu. Bunların yüzde 90.1'ini 11 milyon 499 bin 211 kişi ile yabancılar, yüzde 9.9'unu ise 1 milyon 263 bin 135 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
TURİZM GİDERLERİ YÜZDE 34 AZALDI
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34.4 azalarak 1 milyar 82 milyon 543 bin dolar oldu. Bunun 967 milyon 276 bin dolarını kişisel, 115 milyon 266 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.4 artarak 2 milyon 444 bin 668 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 443 dolar olarak gerçekleşti.
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