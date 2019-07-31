Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı 2. çeyrek turizm verilerini açıkladı. Buna göre turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.2 artarak 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 87.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 12.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 576 milyon 564 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 397 milyon 399 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.