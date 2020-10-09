İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksügüzel köyündeki bir düğünde, dedesi A.K'nin (48),kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu E.D'ye silahla ateş ettirmesine ilişkin görüntüleri üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre ekipler A.K'yi, Göksügüzel köyündeki ikametinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.