İki kez üst üste çığ düştü! Açılan yol tünele benzedi

İHA

Bahçesaray ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasının yolu, Ocak ayında çığ düşmesi sonucu kapandı.

İHA'nın haberine göre, Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

AYNI BÖLGEYE İKİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ

İş makineleriyle yer yer 4 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek ilerleyen ekipler, mezra yolunu ulaşıma açtı. Yağan kar yağışıyla birlikte, mezra yolu bir gün sonra tekrar düşen çığla birlikte yine kapandı.

Bunun üzerine ekipler, yeniden çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri 26 Ocak’tan bu yana yer yer 10 metreyi aşan kar kütlelerini aşarak yolu ulaşıma açtı.

Yolun açılan kısmı tünelleri andırırken, çığ riskine rağmen çalışmalar aralıksız devam etti. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, beraberinde Belediye Başkan yardımcısı Ramazan Takmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

'TÜNEL YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, şunları kaydetti: "Az önce AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasına gittik. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekiplerinin nasıl bir yol açtığına hep birlikte şahit olduk. Bahçesaray ilçesine mutlaka tünelin yapılmasının elzem olduğunu göstermek için bu yoldaki çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Karabet geçidi üzerindeki yolun çığdan dolayı açılmaması, vatandaşların da Bitlis’in Hizan ilçesi yolundan gitmesi hem büyük bir külfete hem de zaman kaybına yol açıyor. Bu yol güzergahında da çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlarımız bu çileyi, bu sıkıntıyı hak etmiyor. Yaklaşık 150 kilometrelik bir yol güzergahı var. Vatandaşın gidiş geliş masrafı da bayağı artıyor. Dün belediye encümeni arkadaşımızın bir hastası vardı, hava muhalefeti nedeniyle helikopter gelemedi. Hastayı Hizan üzerinden Van’a götürmek zorunda kaldık. Bu sıkıntının, bu çilenin yetkililer tarafından bertaraf edilmesi lazım. Özellikle yetkililerden mevcut güzergah üzerinden bir an önce tünelin yapılmasını arz ediyoruz."

"2 SAATLİK YOL 6 SAATE ÇIKIYOR"

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da, "Bahçesaray’da 20 mahalle muhtarlığımıza bağlı olarak 77 mezramızın yolu Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Belediye başkanımız, halkın sıkıntı yaşamaması için bütün imkanlarını seferber etti. Maalesef Van ile bağlantımızı sağlayan Karabet Geçidi kapanınca çok sıkıntı yaşanıyor. Yaklaşık 35-40 güne yakın bu yolumuz kapalı. Özellikle hastalarımız konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Van’a gitmek için 2 saatlik yolumuz Hizan üzerinden 6 saate çıkıyor. Bu da vatandaşımızı mağdur ediyor. Hizan yolunda da çığ tehlikesi var" dedi.