İki kez üst üste çığ düştü! Açılan yol tünele benzedi

Bahçesaray ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasının yolu, Ocak ayında çığ düşmesi sonucu kapandı.
İHA'nın haberine göre, Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
AYNI BÖLGEYE İKİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ
İş makineleriyle yer yer 4 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek ilerleyen ekipler, mezra yolunu ulaşıma açtı. Yağan kar yağışıyla birlikte, mezra yolu bir gün sonra tekrar düşen çığla birlikte yine kapandı.
Bunun üzerine ekipler, yeniden çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri 26 Ocak’tan bu yana yer yer 10 metreyi aşan kar kütlelerini aşarak yolu ulaşıma açtı.
Yolun açılan kısmı tünelleri andırırken, çığ riskine rağmen çalışmalar aralıksız devam etti. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, beraberinde Belediye Başkan yardımcısı Ramazan Takmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.
'TÜNEL YAPILMASINI İSTİYORUZ'
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, şunları kaydetti: "Az önce AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasına gittik. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekiplerinin nasıl bir yol açtığına hep birlikte şahit olduk. Bahçesaray ilçesine mutlaka tünelin yapılmasının elzem olduğunu göstermek için bu yoldaki çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Karabet geçidi üzerindeki yolun çığdan dolayı açılmaması, vatandaşların da Bitlis’in Hizan ilçesi yolundan gitmesi hem büyük bir külfete hem de zaman kaybına yol açıyor. Bu yol güzergahında da çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlarımız bu çileyi, bu sıkıntıyı hak etmiyor. Yaklaşık 150 kilometrelik bir yol güzergahı var. Vatandaşın gidiş geliş masrafı da bayağı artıyor. Dün belediye encümeni arkadaşımızın bir hastası vardı, hava muhalefeti nedeniyle helikopter gelemedi. Hastayı Hizan üzerinden Van’a götürmek zorunda kaldık. Bu sıkıntının, bu çilenin yetkililer tarafından bertaraf edilmesi lazım. Özellikle yetkililerden mevcut güzergah üzerinden bir an önce tünelin yapılmasını arz ediyoruz."
"2 SAATLİK YOL 6 SAATE ÇIKIYOR"
AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da, "Bahçesaray’da 20 mahalle muhtarlığımıza bağlı olarak 77 mezramızın yolu Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Belediye başkanımız, halkın sıkıntı yaşamaması için bütün imkanlarını seferber etti. Maalesef Van ile bağlantımızı sağlayan Karabet Geçidi kapanınca çok sıkıntı yaşanıyor. Yaklaşık 35-40 güne yakın bu yolumuz kapalı. Özellikle hastalarımız konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Van’a gitmek için 2 saatlik yolumuz Hizan üzerinden 6 saate çıkıyor. Bu da vatandaşımızı mağdur ediyor. Hizan yolunda da çığ tehlikesi var" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!