Günlük yolcu kapasitesiyle, İstanbul trafiğinin omurgası haline gelen metrobüs, yıllardır kalabalıklığıyla, izdihamıyla, kazalarıyla gündemden hiç düşmüyor. Geçen hafta boyunca Altunizade ve Zincirlikuyu istasyonundan gelen mahşer yerini andıran görüntüleri konuştuk, tartıştık.

İBB, bu aktarma duraklarında bazı önlemler alarak geçici de olsa bir pansuman yaptı. Son iki gündür ise bu kez de metrobüs kazalarını konuşuyoruz. İki gün önce Halıcıoğlu’nda, bugün de Haramidere’de metrobüsler çarpıştı, yolcular ve şoför yaralandı. Her iki kaza da aynı şekilde gerçekleşti; duraktan yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı... Peki nasıl oluyor da metrobüsler çarpışıyor? Hata kimde? Şoförde mi, araçlarda mı?

'METROBÜS ŞOFÖRÜ 2 SAATTE BİR DİNLENMELİ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, kazaların en büyük nedeninin şoförlerden kaynaklandığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Metrobüs şoförlerinin metrobüs kullanmak için yeterli eğitimi almadığını düşünüyorum. Körüklü metrobüs kullanmak TIR kullanmak gibidir. Özel bir eğitimi olmalı. Bu eğitim de kurum içi değil Uluslararası standartlarda eğitim veren kurumlarca yapılmalı. Metrobüs şoförleri yoğun kalabalıklarda ağır şartlarda çalışıyor.

BAZI ÜLKELERDE RETİNA ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Ara vermeden, molasız 7-8 saat çalışmaları uygun değil. Uluslararası standartlar gereği 4-4.5 saatte bir dinlenirler ama metrobüs özel bir sistem ve 2 saatte bir mola vermeleri, dinlenmeleri gerekir. Hatta bazı ülkelerde otobüs şoförleri için retina ölçümü yapılıyor, böylece yorgunlukları ölçülüp şoför değişimi yapılıyor.

METROBÜSLER 1 MİLYON KİLOMETREYİ GEÇTİ

Kazaların büyük kısmı şoför hatasından kaynaklı. Bununla birlikte 10 yıl önce alınan metrobüsler artık 1 milyon kilometreyi geçti. Araçların bakımı ve yenilenmesi de önemli."

'KAZALARA ÇÖZÜM, TİTREYEN KOLTUK'

Kısa süre içinde metrobüslerde erken uyarı sisteminin hayata geçirileceğini anlatan Dr. Suat Sarı, "Erken uyarı sistemi cihazları otobüslere monte edilmeye başlanacak. Bu sistemle iki metrobüs arasındaki takip mesafesi korunacak. Metrobüs, hızının yarısından az bir takip mesafesine ulaştığında araç alarm verecek. Örneğin 70 km hız için 35 metreden daha az takip mesafesi olursa alarm çalacak, şoför koltuğu titreyecek." dedi.



'SÜRÜCÜSÜZ METRO SİSTEMİNDE KAZA HİÇ OLMAMIŞTIR'

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da metrobüs kazalarıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Metrobüste trafik kaza riski yüksektir. Çünkü ülkemizdeki trafik kazalarındaki en büyük pay %90 oranla sürücüye aittir.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, Güney Kore menşeli AGT metro sisteminin ülkemizde yerli-milli uygulanmasıyla bu kazaların önüne geçilebilir. AGT metro sisteminin çok sayıda avantajlarından biri de güvenliktir. Güney Kore’de hizmet veren sürücüsüz AGT metro sisteminde ise kaza hiç olmamıştır."