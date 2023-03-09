İlçeyi savaş alanına çeviren silahlı çatışmada çevrede bulunan 7 araç da kurşunların hedefi oldu. Bakırköy Adliyesi’nde görülen davada soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, olay sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, oto galeride Alaettin O., Sebahattin B. ve Cihan P. adlı gruplar bir araya geldi. İddialara göre, iki grup arasında daha önce yaşanan silahlı bir yaralama olayı için ortaya çıkan sorunu gidermek amacıyla taraflar buluştu.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Oto galerideki buluşmada, iddialara iki grupta yer alan bazı isimler arasında karşılıklı tartışma çıktı. Bu tartışmanın ardından galeriden ayrılan Cihan P.’nin grubundan bulunan Cemal K. adlı kişi, galeriye doğru ateş açtı. Bunun üzerine Cemal K.’nin ateşine karşılık galeride bulunan diğer grup üyeleri buna karşılık verdi. Yaşanan silahlı çatışmada, ilk ateş açan Cemal K. ile Doğukan Y., Cengiz K. ve Ferhat A. adlı kişiler yaralandı.