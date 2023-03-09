Olay Bakırköy'deki bir oto galeride 13 Şubat 2022’de gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre iki grup arasında Florya Caddesi üzerine taşınan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.
İlçeyi savaş alanına çeviren silahlı çatışmada çevrede bulunan 7 araç da kurşunların hedefi oldu. Bakırköy Adliyesi’nde görülen davada soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, olay sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda, oto galeride Alaettin O., Sebahattin B. ve Cihan P. adlı gruplar bir araya geldi. İddialara göre, iki grup arasında daha önce yaşanan silahlı bir yaralama olayı için ortaya çıkan sorunu gidermek amacıyla taraflar buluştu.
TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Oto galerideki buluşmada, iddialara iki grupta yer alan bazı isimler arasında karşılıklı tartışma çıktı. Bu tartışmanın ardından galeriden ayrılan Cihan P.’nin grubundan bulunan Cemal K. adlı kişi, galeriye doğru ateş açtı. Bunun üzerine Cemal K.’nin ateşine karşılık galeride bulunan diğer grup üyeleri buna karşılık verdi. Yaşanan silahlı çatışmada, ilk ateş açan Cemal K. ile Doğukan Y., Cengiz K. ve Ferhat A. adlı kişiler yaralandı.
ÇELİK YELEK GİYMİŞTİ, HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kimi yaralılar kendi imkanları ile kimisi ise arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü bilgisine ulaştı. Mahkemede ortaya çıkan soruşturmanın detaylarında yaralanan 4 kişiden biri olan Ferhat A.’nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ferhat A.’nın çelik yelek giydiği belirlendi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmada olay sonrası galeride ve çevrede bulunan birçok kamera görüntüsü incelendi. Elde edilen görüntülerde, grupların oto galeriye gelişleri, görüşmeleri ve birbirleriyle tartışan iki grup üyesinin görüntüleri dosyaya girdi. Ayrıca çatışmada dışarıda yaralanan arkadaşını taşıyan bir diğer grup üyesinin görüntüsü de yer alıyor.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen soruşturma kapmasında gözaltına alınan şüphelilerden 13 kişi tutuklandı. Bakırköy Adliyesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından ortaya çıkan soruşturmanın detayları mahkeme dosyasında yer aldı.