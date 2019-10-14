Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 6 gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki mücadelesi aralıksız sürüyor.

İKMAL YAPARKEN VURULDULAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),bu sabah sosyal medya hesabından çok önemli bir görüntü daha paylaştı. Görüntüde, terör örgütünün ikmal yaptığı sırada nasıl imha edildiği yer aldı.

"HAVA KUVVETLERİMİZ VURDU"

MSB'den yapılan açıklamada, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" denildi.