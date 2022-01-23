İğrenç iddia! Taciz amaçlı görüntülerini çekti!

Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin yolda yürüyen kadınları cep telefonuyla taciz amacıyla çektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ile hesapları detaylı inceleyen polis, kimliği tespit edilen Pakistan uyruklu M.S’yi (35) Orta Mahalle’deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin işlemleri için emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.