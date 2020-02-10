İdlib'de rejim güçlerinin ateşi sonrası 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, Taftanaz'da bulunan TSK noktasına yapılan saldırının ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede rejim kontrolündeki bölgelerde belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in verdiği bilgiye göre, saldırının ardından AK Parti genel merkezine gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

ALTUN: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya misliyle yanıt verildiğini belirtti.