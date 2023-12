İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin mezuniyet törenine katıldı. 21 merkezde 12 bin 76 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sokaklarımızda, şehirlerimizde her türlü suç ve suçluyla amansız şekilde mücadele edeceksiniz. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız" dedi.

Erzurum Polis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polis müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"DEVLETİMİZE SADAKATTEN ASLA AYRILMAYACAKSINIZ"

Mezun olan öğrencilerin artık İçişleri Bakanlığı ailesinin bir ferdi olduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Nene Hatun'un diyarında, bu şanlı üniformayı kuşandınız. Büyük bir milli bilinç ve vazife şuuruyla, cennet vatanımızın dört bir köşesinde görev yapacaksınız. Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu sizlerin sayesinde olacak. Milletimiz evinde başını yastığına güvenle koyacaksa, bu sizlerin emeği ve fedakârlığıyla olacak. Sokaklarımızda, şehirlerimizde her türlü suç ve suçluyla amansız şekilde mücadele edeceksiniz. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan, milletimize bağlılıktan ve devletimize sadakatten asla ayrılmayacaksınız. En puslu gecelerde dahi, daima sizlere doğru yolu gösterecek olan vicdan pusulanızı takip edeceksiniz! Asla aklınızdan çıkarmayın. Artık sizler, İçişleri Bakanlığı ailesinin birer ferdisiniz. Hepimizin tek bir gayesi var; o da aziz milletimizin huzuru ve güvenliğidir. Suç odaklarıyla daha etkin mücadele etmek için emniyet teşkilatımızın yapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Yeni imkânlar ve teknolojilerle kabiliyetimizi artırmaya, aramıza katılan siz ve sizler gibi kahramanlarımızla da büyümeye devam edeceğiz. İnsanımızın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin üstün gayretleriyle hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz."