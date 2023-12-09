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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyha-beyazlılar, Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime galibiyetle "merhaba" demeyi hedeflerken Fenerbahçe ise liderliği Galatasaray'a bırakmamak için kazanmanın peşinde. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:28
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        • 1

          Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Adana Demir'i mağlup eden ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

        • 4

          Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

        • 5

          İki takımın eksikleri

          Siyah-beyazlı ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

        • 6

          Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması ve 11'de şans bulması bekleniyor. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

        • 7

          Fenerbahçe'de iki isim sınırda

          Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

        • 8

          MUHTEMEL 11'LER

          Beşiktaş

          Mert Günok

        • 9

          Onur Bulut

        • 10

          Necip Uysal

        • 11

          Colley (Bailly)

        • 12

          Umut Meraş

        • 13

          Gedson

        • 14

          Salih Uçan

        • 15

          Chamberlain

        • 16

          Muleka

        • 17

          Aboubakar

        • 18

          Rebic

        • 19

          FENERBAHÇE

          Livakovic

        • 20

          Osayi Samuel

        • 21

          Samet Akaydin

        • 22

          Djiku

        • 23

          Ferdi Kadıoğlu

        • 24

          İsmail Yüksek

        • 25

          Fred

        • 26

          İrfan Can

        • 27

          Szymanski

        • 28

          Dusan Tadic

        • 29

          Dzeko

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