Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması ve 11'de şans bulması bekleniyor. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.