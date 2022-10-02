İçişleri acı haberi duyurdu! 1 polis şehit oldu

DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze (anti tank) atılması sonrası özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü. Şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ'NDEN TAZİYE MESAJI Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın taziye mesajını paylaştı. Aktaş, mesajında, "Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Çalışgan, 2 Ekim 2022 tarihinde Suriye - El Bab'da Ribat-2 Üs Noktasına, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Suriye El-Bab bölgesinde şehit olan Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Suriye El-Bab bölgesinde tanksavar füze saldırısında yaralanıp, sevk edildiği hastanede şehit olan Çalışgan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Şehit Mustafa Çalışgan için taziye mesajı paylaştı. Bakan Soylu, mesajında, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; El-Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'na sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinde kahramanca mücadele eden; ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden atılan füze ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizin; ailesine sabr-i cemil ihsan eylesin, makamını ali eylesin inşallah" dedi. MSB: 7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ Milli Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamada da, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. Fotoğraflar: AA