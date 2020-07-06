İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne Ziraat Bankası eski Genel Müdürü ve son olarak Eureka Sigorta eski Genel Müdürü olan Can Akın Çağlar getiriliyor. Böylece İBB finans sektöründen deneyimli bir ismi kadrosuna katıyor.
Edinilen bilgiye göre 65 yaşını dolduran İBB Genel Sekreteri deneyimli profesyonel Yavuz Erkut ise emekli oluyor.
Can Akın Çağlar bankacılık kariyeri sonrası sigortacılık sektöründe önemli görevler üstlenmişti.
Çağlar, bankalar yeminli murakıplığı ile başladığı görevinde en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın genel müdürlüğüne kadar yükselmiş bu görevi 8 yıl başarı ile sürdürmüştü. Ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliği yapan Çağlar, sonrasında sigorta sektörüne geçmişti. Eureka Sigorta Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı da yapan Çağlar İBB’deki görevinden önce Eureka Sigorta Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.
CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?
1962 yılında Sivas'ta doğan Can Akın Çağlar, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Para ve Bankacılık konulu yüksek lisans programına katılmıştır. Mesleki kariyerine 1985 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başlamıştır. 1995–1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1997-1998 yılları arasında Egebank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans A.Ş.’ de Genel Müdürlük görevini üstlenen Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştır.
Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. 2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar 02 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Çağlar, 10 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Eureko Sigorta A.Ş Genel Müdürlük görevinden sonrasında da Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevini bırakmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!