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        Haberler Gündem İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası bazı metro seferleri durduruldu

        İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası bazı metro seferleri durduruldu

        İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı. Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle seferlere kapatıldığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 08:07 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:15
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        Vatan Caddesi ve Taksim metrosu kapatıldı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.

        Soruşturma ve gözaltı kararlarının ardından İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle seferlere kapatıldı.

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

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