"YÜKSEK KATLI BİNALARDA MUTLAKA BODRUM KATI OLMALI"
Yüksek katlı binalarda mutlaka bodrum katı olması gerektiğini söyleyen Karagöz, "İstanbul´dan bahsedersek mesela Şişli, Bağcılar, Sarıyer gibi hemen hemen 39 ilçede binaların hepsi çok katlı. Mutlaka bodrum katı olması gerekiyor. En son Maraş depreminden örnek vereyim; Depremden önce Adana'da Seyhan Barajı´nın kenarında 12 tane bina yıkıldı ve oradaki birçok yüksek katlı binalarda hasar aldı. Yine Maraş'ta yeni yapılan binaların yine yüksek katlı olup oradaki binaların da hasar almasının nedenlerinden bir tanesi bodrum katın yeterince yapılmayışı. Yani siz ne kadar yükseğe çıkarsanız yapılarda o kadar da derine doğru gitmek zorundasınız. Dolayısıyla siz bir gökdelen yapıyorsanız 17,20 veya 25 katlı en azından dört beş kat aşağı doğru binayı çakmanız gerekiyor. Yani binayı çaktığınız zaman şu oluyor; yapının o salınımı azaltıyor, toprağın ritmiyle binanın salınım ritmi birbirine uyumlu hale geliyor. Bizim de amacımız bu" dedi.