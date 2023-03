"BALKONLARDAKİ İLAVE YÜKLER SAKINCA DOĞURUYOR"

Yapılara daha sonradan yapılan başka müdahaleler de olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisi Karagöz, "Örneğin balkonlar odaya katılıyor. Odalara çamaşır makinesi konuluyor. Orası bir yaşam alanına katılıyor. Eğer siz o balkonu çamaşır makinesi veya buzdolabı için tasarlanmadıysanız oraya ilave yük getirmiş oluyorsunuz. Esasında bu da yine bir sakınca doğuruyor. Tasarlarken düşünmediğiniz daha sonra yaptığınız her şey her şey binaya ilave yük oluyor. Nasıl ki kolonu kestiğiniz zaman yapının bir bacağını yok ediyorsanız, onu dengesiz hale getiriyorsanız hiç düşünülmeyen bir yükü yüklediğiniz zaman bu da yapının dengesini bozar. Başka yapılan bir şey de örneğin yapı beş katlı olarak tasarlanmış, bunun üzerine daha sonra herhangi bir şekilde iki kat daha yapılmış, yani her katta dört daire var üst katta sekiz daire daha olmuş. Baktığımız zaman ilk başta düşünmediğimiz statik hesapta dikkate almadığımız iki daire gelmiş oluyor. Bu da yapılara zarar verir. Aynı şekilde işte çatı dubleksi yapılıyorsa, herhangi bir şekilde o çatı kaldırılıp oralara betondan çatı katı yapılıyorsa bunların hepsi ilave yük anlamına gelir ki bu da yine yapılara zarar veren yaklaşımlardır" ifadelerini kullandı.