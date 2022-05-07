İmamoğlu: Özür diliyorum

İmamoğlu, Kemerburgaz'da yazlık sebze fidesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, daha çok insanın üretime katılmasını, daha çok toprağın üretime ayrılmasını sağlamak gerektiğini ifade etti.
Kendisinden önce konuşan İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık'ın "Buraya göç edin, fide verelim." sözlerini de eleştiren İmamoğlu şöyle devam etti:
“Daire Başkanımızdan şunu beklerdim: 'Varsa İstanbul'dan Anadolu'ya göç etmek isteyen, onlara 10 yıl fide imkanı verelim. Siz Anadolu'ya gidin, köyünüzde üretim yapın'. Yani o daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu ülkede esas olan üretim olsaydı, toprağı verimli kullansaydık, 10 milyonlarca, hatta 100 milyonlarca metrekareyi yeni bina alanları açmak değil de şu şehrin ihtiyacı için bile tarıma sevk etseydik, üretici hanımefendilere gerçekten köylünün, milletin efendisi olduğu kıymetini verebilseydik bugün İstanbul gibi metropolü dahi kendi topraklarında ürettikleriyle ciddi bir oranda ihtiyacını karşılayabilir duruma getirirdik. Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin çocuğuyum.
"Dün yaptığı bir konuşmasında sarf ettiği, "Vız gelir tırıs gider." sözlerine de değinen İmamoğlu, "Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider.' lafımdan dolayı özür diliyorum.” ifadesini kullandı.
Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu, İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa ve İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık da dağıtım töreninde selamlama konuşması yaptı.
İMAMOĞLU'NUN ÖZÜR DİLEDİĞİ KONUŞMA
Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfının düzenlediği "Denizleri Anma Gecesi"nde yaptığı konuşmada, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı şeylere inandığını söyleyen, ne yazık ki anlık hırslara yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil." ifadesini kullanmıştı.
İmamoğlu'nun bu ifadeleri, aralarında ünlü sanatçılar ve gazetecilerin de bulunduğu pek çok ismin tepkisini çekmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!