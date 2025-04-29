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        Haberler Gündem 3. Sayfa İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 52 kişi adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        İBB 2. dalgada 52 şüpheli adliyeye sevk!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen ikinci yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde gözaltına alınan 52 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:17
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        İBB 2. dalgada 52 şüpheli adliyeye sevk!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

        52 ŞÜPHELİ ÇAĞLAYAN'A SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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