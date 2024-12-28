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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel: "Al-Musrati 10 milyon Euro'ya gidiyor" - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel: "Al-Musrati 10 milyon Euro'ya gidiyor"

        Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:12
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        Geçen sezon devre arasında Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan ve yaz transfer döneminde 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödenerek siyah-beyazlı ekibin futbolcusu olan Al-Musrati hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

        Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağını duyurdu. Konuyla ilgili Yücel, şu ifadeleri kullandı:

        "Al Musrati için teklif geldi. Hatta bugün sözleşmelerin yazılmasını karşı tarafa söyledik. Ama Pazar günü seçim var. İmza, Pazartesi ya da Salı gününe kaldı. Bonuslarla beraber 10 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu kiralık gidecek. Mayıs'a kadar kiralık, sonra zorunlu satın alma. Aslında çok iyi değil 2 milyon Euro zarardayız. Takım El Fetih mi bilmiyorum. Ligde son sıralarda olan bir takım. Zorunlu satın alma opsiyonu da ligde kaldığı takdirde çalışacak. Kümede kalmazsa alıp almama konusunda tercih hakları var."

        Transfermarkt’a göre piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Musrati, bu sezon 19 maçta 1.288 dakika süre alırken 2 gol atma başarısı gösterdi.

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