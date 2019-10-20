20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yalan ve alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok." dedi.
Akar, 50 sene önce okuduğu "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'ne gelişinde kendisi gibi Kayseri Lisesi mezunu eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
AKAR'A ÖĞRENCİLERDEN ASKER SELAMI SÜRPRİZİ
Okulun konferans salonuna girişinde ise öğrenciler tarafından Bakan Akar'a sürpriz yapıldı. Bir ağızdan okul marşını okuyan öğrenciler asker selamı verdi. Akar da asker selamı ile karşılık verdiği öğrencilerin söylediği okul marşına eşlik etti.
Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akar, konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:
"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, hak ve menfaatleri esastır. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğe son derece saygılıyız."
"KAÇ KERE 'BU İŞİN ŞAKASI YOK' DİYE SÖYLEDİK"
Güvenli Bölge'nin diğer ülkelerle tesis edilmesi konusunda yoğun görüşmeler yaptıklarını anımsatan Akar, şöyle devam etti:
"Yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldığımız konuların uygulamasında 49 gün sabrettik ve ciddi bir sonuç alamadık. Bunu bizim muhataplarımız ve dış basın çarpıtıyor. Biz bir günde bu kararı vermedik veyahut başlangıçta biz tek başımıza girmeye karar verip de görüşmeleri herhangi bir şekilde akamete uğratmadık. Biz görüşmelere başladığımızda samimi olarak ABD ve diğer koalisyon ülkeleri ile beraber Güvenli Bölge oluşturma konusunda birlikte çalışmayı düşünerek, bunu bekleyerek görüşmeler yaptık. Daha sonra mutabık kaldığımız konuların uygulanmasında da 49 gün onlarla beraber bu işleri umutla yaptık. Gördük ki verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor, teröristler her geçen gün daha da güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Silahlı Kuvvetlerimizin planları çerçevesinde harekata başladık, 9 Ekim saat 16.00. Mehmetçik, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla, tahminlerin çok ötesinde yüksek bir performansla hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Biz bunu bütün dünya aleme ilan etmiştik, vaziyet böyle, biz bunu yaparız diye. Kaç kere bu işin şakası yok diye söyledik."
Sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem planlama safhasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Akar, "Fakat bir sürü iftira, bir sürü bühtan, yalan haberler var. Anadolu Ajansı burada çok önemli bir iş yapıyor. Yalan fotoğrafları alıyorlar, gerçeklerini ortaya koyularlar." diye konuştu.
Akar, "Utanmaz ahlaksız alçaklar 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİST"
Sivillere zarar verilmesi gibi bir konunun asla söz konusu olmayacağını belirten Akar, "Operasyon sahasında sivillere, dini yapılara, çevreye, kültürel, tarihi yapılara zarar vermemiz mümkün değil. Harekat sonrasında bir Rakka'nın, Musul'un, Doğu Guta'nın fotoğraflarına bakın bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekat sonrası Afrin'e bakın, Resulayn'a, Tel Abyad'a bakın." diye konuştu.
Bu konuda TSK’nin övünülecek bir yeteneğe, bilgi birikimine, performansa sahip olduğunu belirten Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristtir." dedi.
Yalan, alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığına dikkati çeken Akar, "Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok." ifadelerini kullandı.
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