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Hukukçular harekete geçti! Büyük inisiyatif

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hukukçular da harekete geçti. Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Uzmanı olan Avukat Prof.Dr. Murat Volkan Dülger, müteahhit ve diğer kamu görevlilerinin yıkılan binalarla ilgili sorumluluğunu takip etmek için 2 bin civarında hukukçu ile bir inisiyatif oluşturduklarını açıkladı

Giriş: 12.02.2023 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hukukçular harekete geçti! Büyük inisiyatif
Hukukçular harekete geçti! Büyük inisiyatif
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Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Uzmanı olan Avukat Prof.Dr. Murat Volkan Dülger, müteahhit ve diğer kamu görevlilerinin yıkılan binalarla ilgili sorumluluğunu takip etmek için 2 bin civarında hukukçu ile bir inisiyatif oluşturduklarını açıkladı.

Dülger, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sosyal medyadan yaklaşık 2 bin avukat destek oldu. Ben ve ekibim suç duyurusu örnekleri hazırladık. Biri genel çünkü herkesi isim isim bilmiyoruz. Bir de o ana kadar yine o inisiyatifteki avukat arkadaşların yazılımcılarla beraber tespit ettikleri nokta atışlar var. Birçoğu yakalanan veya gözaltına alınan kişiler bunlar. Bir de onlar için suç duyurusu dilekçesi hazırladık.

Ve bu inisiyatifteki arkadaşlarla dilekçeleri paylaştık. Öncelikle benim de yer aldığım 170 avukatla perşembe akşam üstü suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 2 bin arkadaşımızın kendileri de suç duyurusunda bulundular. Sosyal medyada da tüm halkın başvurabileceği hale getirdik. Bu bir süreç. Bundan sonra soruşturmaları takip edeceğiz. Dava açıldığında davaların doğru düzgün götürülmesi, delillerin toplanması ve onların muhafaza edilmesi için gerekli tüm çabayı bu arkadaşlarımız gösteriyorlar."

Örnek dilekçelere bu linkten ulaşılabilir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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