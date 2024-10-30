Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan açıklamalar: İsrail'le savaşa devam edeceğiz

Hizbullah'ın Nasrallah'ın ölündürülmesinin ardından yeni genel sekreteri seçilen Naim Kasım, lider olarak ilk kez kameralar karşısına geçti.

İsrail'le savaşmaya devam edeceklerini belirten Kasım, Gazze'ye desteklerinin süreceğini vurguladı.

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Kasım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz bir grup adına savaşmıyoruz. Tüm Lübnan için savaşıyoruz. İran bizim projemizi destekliyor ve bizden hiçbir şey istemiyor.

İsrail ve ABD arasında görüş ayrılığı oluşmasaydı, İsrail Gazze'ye girdiği gibi direkt Lübnan'a da girecekti, amaçları direkt savaş açmaktı."