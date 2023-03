Muhtar Abuzer Çekici, AA muhabirine, 6 Şubat'ta depremle uyandıklarını söyledi. Çok kötü bir gün olduğunu belirten Çekici, "Her tarafta bağıran insanlarımız vardı. Her yer karanlıktı, her yer çökmüştü. Biraz aydınlanınca köyü dolaşmaya başladık." dedi.