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Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı açık ve parçalı bulutlu bir gün geçirirken, Hakkari ve Van çevrelerinde yağmur geçişleri yaşanabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de toz taşınımı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

25.04.2022 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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