HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

SICAKLIK 3-6 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde ve deprem yaşayan illerimizde hava durumu.

ANKARA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 14, Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu.

MANİSA: 13, Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu.

ADANA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 16, Az bulutlu.

HATAY: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: -1, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 10, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 9, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: -4, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -4, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 0, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 3, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve az bulutlu.