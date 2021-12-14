Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya’nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya’nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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