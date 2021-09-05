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Meteorolojiden kuzey kesimler için sağanak uyarısı! İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

05.09.2021 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteorolojiden sağanak uyarısı!
Meteorolojiden sağanak uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

EGE:Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ, 26°C
Az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI, 29°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, gece 4,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, zamanla 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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