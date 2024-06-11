REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 37° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 39° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 38° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Sağanak Yağış 24°

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 41°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık REKLAM SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 36°C Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı