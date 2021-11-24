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Meteoroloji'den uyarı! Türkiye sağanak ve kar yağışı etkisi altında

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin hemen hemen tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, Trakya ve Güney Doğu Anadolu çok bulutlu bir gün geçirecek. Yağışlar Ege ve İç Anadolu bölgelerinde kuvvetli olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu illerinde 2 ila 6 derece düşecek.

24.11.2021 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika HAVA DURUMU: Meteoroloji'den uyarı! Türkiye sağanak ve kar yağışı etkisi altında
Türkiye sağanak ve kar yağışı etkisi altında
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden Marmara ile zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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