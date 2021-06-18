Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'e batı ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatı zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ: Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batı ve güneybatıdan 3 ila 5,; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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